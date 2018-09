Catherine Full Body esce il 14 febbraio 2019 in Giappone, nessuna data per l'Occidente

Un leak dell'ultimo numero di Famitsu (in arrivo nelle edicole nipponiche giovedì 13 settembre) svela la data di uscita di Catherine Full Body: il nuovo gioco targato Atlus sarà disponibile in Giappone dal 14 febbraio 2019, giusto in tempo per San Valentino...

La rivista contiene anche un servizio da otto pagine su Catherine Full Body, ne sapremo quindi certamente di più nei prossimi giorni. Alla fine dello scorso anno Atlus ha annunciato che la riedizione aggiornata di Catherine arriverà anche in Europa e Nord America, nessuna data è però stata fornita per quanto riguarda il lancio in Occidente... che il gioco possa uscire a San Valentino anche nel nostro paese? Restiamo in attesa di comunicazioni a riguardo.

Catherine Full Body non è un sequel bensì una remastered che include nuovi finali, cutscene aggiuntive ed ulteriori eventi, oltre a nuovi livelli di difficoltà, il supporto per le battaglie online e varie migliorie al gameplay. In Giappone il gioco è previsto esclusivamente su PlayStation 4 e Vita, non è chiaro se in Occidente verrà aggiunto il supporto per altre piattaforme come Xbox One, PC e Nintendo Switch.