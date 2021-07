Catherine Full Body Launch Edition per PS4 in offerta con lo sconto del 60%

Catherine è un platform-adventure uscito nel 2011 per PlayStation 3, Xbox 360 e PC, sviluppato e pubblicato da Atlus. Nel corso del 2019 è stato pubblicato Catherine Full Body, rifacimento del titolo originale con nuovi personaggi e una storia parzialmente riscritta, contiene circa 500 puzzle, oltre il doppio rispetto al gioco originale.

Catherine Full Body - Launch Edition, è in offerta quest'oggi su Amazon ad un super prezzo, è possibile acquistarlo a soli 23,98 euro in versione PlayStation 4, con lo sconto del 60% dal prezzo di listino di 59,99 euro. Questa edizione include il gioco in versione fisica ed un'esclusiva Steelbook.

L'articolo è in pronta consegna, venduto e spedito da Amazon, quindi con garanzia totale per qualsiasi tipo di problema. É in vendita anche l'edizione standard per Nintendo Switch, acquistabile al prezzo scontato di 41 euro.

