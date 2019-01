Catherine Full Body: dettagli sulla Safety Mode e il nuovo DLC

Atlus e Studio Zero hanno annunciato novità in arrivo per Catherine: Full Body. Nello specifico sono state svelate nuove informazioni sulla "Safety Mode", sul DLC che permetterà di giocare nei panni dei personaggi secondari, e sullo Stray Sheep Bar.

La Safety Mode è una sorta di nuovo livello di difficoltà pensato per i giocatori che sono interessati alla storia, ma che non riescono a risolvere i puzzle del gioco. In tale modalità non è possibile ottenere un "Game Over", mentre è presente un'opzione per saltare i livelli che non si è riusciti a completare. Con la pressione di un tasto infatti, si potrà semplicemente assistere alle relative cutscene.

È stato poi inserito anche un livello di difficoltà più facile che comprende l'auto-play, che renderà possibile, una volta attivata, assistere al completamento automatico dei puzzle da parte di Vincent. Atlus ha però pensato anche agli utenti che cercano un livello di sfida più intenso, con il DLC Additional Playable Character Set che sarà disponibile il giorno dell'uscita del gioco (in Giappone costerà 200 yen), e che non solo renderà gli enigmi più difficili da superare, ma sbloccherà la possibilità di giocare nei panni dei vari personaggi secondari.

Per quanto riguarda lo Stray Sheep Bar invece, si tratta per l'appunto di un locale al quale si potrà accedere liberamente durante l'avventura, per incontrare diversi protagonisti e sbloccare nuovi eventi. All'interno del bar ci si potrà però anche semplicemente rilassare bevendo vino (e più Vincent diventerà ubriaco, più velocemente si muoverà all'interno degli incubi), o semplicemente ascoltando musica tratta da altri titoli Atlus. Catherine Full Body uscirà in Giappone il 14 febbraio, mentre non è stata ancora annunciata una data d'uscita ufficiale in Occidente.