Catherine Full Body: nuovi screenshot e box art dell'edizione giapponese

Amazon ha appena aperto i preordini dell'edizione giapponese di Catherine Full Body e ha aggiornato la scheda del gioco, inserendo la box art e alcuni screenshot inediti, che potete osservare in calce alla notizia.

Catherine Full Body è la riedizione per console current-gen dell'apprezzato titolo firmato Atlus uscito su Playstation 3 e Xbox 360. La novità più rilevate di questa nuova versione è l'aggiunta di una terza Catherine: Rin, la pianista del pub frequentato da Vincent e i suoi amici. L'inserimento di questo personaggio inedito porterà un gran numero di finali, cutscene ed eventi sexy non presenti nell'edizione originale. Sulle copertina dell'edizione giapponese vediamo Vincent in caduta libera durante uno dei suoi incubi, circondato dalle tre Catherine. Oltre alle feature inedite elencate sopra, Catherine Full Body introdurrà nuovi livelli di difficoltà, meccaniche di gioco e il supporto per le battaglie online.

Catherine Full Body sarà disponibile in Giappone a partire dal 14 febbraio 2019 su Playstation 4 e PS Vita. Atlus ha confermato che il titolo arriverà anche in Europa e Nord America, tuttavia per il momento la data di lancio occidentale resta ignota. Rimaniamo dunque in attesa di notizie ufficiali. Per essere sempre aggiornati, vi consigliamo di tenere d'occhio la scheda del titolo.