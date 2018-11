Catherine Full Body: nuovo story trailer con scene inedite

La divisione nipponica di Atlus ha pubblicato su Youtube un breve story trailer di Catherine Full Body che include alcuni spezzoni inediti tratti dalla nuova linea narrativa introdotta in questa riedizione.

Catherine Full Body è la riedizione in alta qualità dell'apprezzato titolo pubblicato da Atlus nel 2011 su Playstation 3 e Xbox 360. Questa versione non solo includerà nuovi livelli di difficoltà, il supporto per le battaglie online e migliorie al gameplay e alla grafica, ma introdurrà anche un personaggio del tutto inedito: Rin (anche detta Qatherine), innocente ragazza dai capelli cosa che trasformerà il già complicato triangolo amoroso in un quadrato, portando con sé nuovi finali, cutscene e momenti osé non presenti nel gioco originale. L'ultimo trailer pubblicato da Atlus nelle scorse ore ci mostra proprio alcune di queste scene; trovate il filmato in questione in apertura di notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Catherine Full Body sarà disponibile in Giappone su Playstation 4 e PS Vita a partire dal 14 febbraio 2019, giusto in tempo per San Valentino. Atlus ha confermato che il gioco verrà pubblicato anche in Europa e Nord America nel corso del prossimo anno, tuttavia per il momento la data di uscita resta ignota.