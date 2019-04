Catherine Full Body: al via i preordini digitali, è previsto un tema bonus

È ora possibile effettuare il pre-order digitale di Catherine: Full Body sul PlayStation Store prima del lancio del 3 settembre 2019. Tutti coloro che effettueranno il pre-order digitale, riceveranno un esclusivo tema statico che raffigura Rin, Catherine e Katherine, che sarà scaricabile subito dopo aver effettuato il pre-order.

A proposito di Catherine: Full Body

A Full-Bodied Remaster: L'accattivante storia di Catherine ritorna in Catherine: Full Body, più grande e migliore che mai. Grafica e gameplay migliorati, musica nuova di zecca, opzioni multiplayer avanzate e molto altro ancora ti attendono in questo nuovo allettante titolo;

Enigmi frenetici: Cerchi una sfida? Catherine: Full Body contiene circa 500 puzzle, oltre il doppio rispetto al gioco originale! Inoltre, la ‘Arrange Mode’ aggiunge complessi blocchi collegati a livelli un tempo familiari e richiede nuove tecniche e strategie;

It’s Not Cheating: Vuoi solo goderti la storia? La ‘Safety Mode’ offre ai giocatori la possibilità di attivare l''Auto-Play' in qualsiasi momento durante un enigma, permettendoti di sederti e di goderti la tragica storia di Vincent.

Cast vocale

Catherine: Full Body include una serie di cut-scene nuove di zecca e filmati animati e percorsi narrativi totalmente nuovi. ATLUS è lieta di annunciare che l'intero cast principale della Catherine originale farà il suo ritorno in questo nuovo titolo, tra cui:

Troy Baker nel ruolo di Vincent, il nostro tormentato protagonista;

Laura Bailey nel ruolo di Catherine, l'ammaliante ragazza dei sogni di Vincent;

Michelle Ruff nel ruolo di Katherine, la fidanzata a lungo termine di Vincent;

Inoltre, Brianna Knickerbocker fa il suo debutto nei panni del nuovo personaggio centrale di Catherine: Full Body’s, Rin, una misteriosa ragazza senza memoria che un giorno compare improvvisamente nella vita di Vincent, cambiandola per sempre;

…e molti altri!

“Heart’s Desire” Premium Edition di Catherine: Full Body

Sarà disponibile anche una “Heart’s Desire” Premium Edition di Catherine: Full Body, che includerà una Collector’s Box che ricorda i numerosi incubi di Vincent. La “Heart’s Desire” Premium Edition di Catherine: Full Body inoltre includerà:

Una pecora peluche: unisciti alla mandria con una soffice pecora peluche, completa di boxer rosa a pois di Vincent! (Circa 5 "di lunghezza);

Soundtrack: abbinala ad una bottiglia di vino; questo CD contiene una raccolta di brani musicali di Catherine: Full Body;

Art Book con copertina rigida: le stimolanti illustrazioni del Lead Designer, Shigenori Soejima, sono raccolte in questo splendido art book con copertina rigida;

Custodia in metallo: proteggi i tuoi segreti più profondi e oscuri in questa steelbook che raffigura Rin, Catherine e Katherine.

È anche possibile effettuare il pre-order della Launch Edition di Catherine: Full Body, disponibile con una custodia in metallo in edizione limitata che raffigura Rin, Catherine e Katherine. La Launch Edition e la “Heart’s Desire” Premium Edition di Catherine: Full Body saranno disponibili in Occidente il 3 settembre 2019.