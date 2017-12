Catherine Full Body sarà un remaster, secondo l'insider Shinobi602

Sull'ultimo numero di Famitsu,ha svelato, senza però rivelare dettagli sul progetto, i quali saranno svelati il 22 dicembre nel corso di un livestream in onda su Niconico. L'insidersvela però un particolare importante...

Secondo la nota "gola profonda", Full Body non sarà un gioco nuovo bensì un remaster dell'originale Catherine, con l'aggiunta di una nuova ragazza e di contenuti aggiuntivi inediti. Shinobi ha pubblicato anche i due screenshot condivisi da Famitsu, che testimoniano la presenza di un nuovo personaggio.

Restiamo in attesa di saperne di più su Catherine Full Body, il gioco è stato annunciato per PlayStation 4 e PlayStation Vita, la finestra di lancio è al momento avvolta nel mistero, così come le informazioni sulla possibile pubblicazione in Occidente.