Catherine: Full Body si mostra nel secondo trailer giapponese, svelata la Limited Edition

Atlus ha pubblicato il secondo trailer ufficiale, presentato i DLC e svelato i dettagli della Limited Edition giapponese di Catherine: Full Body, riedizione per PlayStation 4 e PlayStation Vita del titolo uscito originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2011.

Il trailer, che potete ammirare in apertura di notizia, include numerose scene con protagonista Rin, la terza Catherine, vera e propria novità di Full Body assieme al supporto alle battaglie online. La ragazza lavora come pianista nel locale frequentato da Vincent e dagli amici. Il suo inserimento genererà innumerevoli dinamiche inedite, oltre a finali non presenti dell'edizione originale.

Atlus ha anche svelato il DLC Ideal Voice, che permetterà di sostituire la voce originale di Catherine (Miyuki Sawashiro) in ogni scena anime e in-game. Saranno in totale 11 le voci incluse, tra le quali, oltre alla Sawashiro, figurano anche Mamiko Noto e Ami Koshimizu. Potete ascoltare un'anteprima di tutte e tre in calce a questa notizia. Le rimanenti 8 verranno svelate prossimamente. Tra i DLC esclusivi riservati ai primi acquirenti figurano Joker di Persona 5 come personaggio giocabile e il commento audio dei membri dei Phantom Thieves of Hearts.

Infine, è stata presentata la ricca Limited Edition. Oltre al gioco base in versione PlayStation 4 o PlayStation Vita, comprende la box-art illustrata da Shigenori Soejima, gli occhiali di Nero con due codici per riscattare il DLC Ideal Voice e gli stessi occhiali di Nero come oggetto utilizzabile in-game, la colonna sonora di Catherine e Catherine: Full Body in 4 dischi e un art book di 44 pagine. Trovate un'anteprima in calce.

Tutti i contenuti sopramenzionati sono stati confermati, al momento, solo per il Giappone, dove Catherine: Full Body verrà pubblicato il prossimo 14 febbraio in versione PlayStation 4 e PlayStation Vita. Nessuna notizia ancora sulla data di lancio occidentale. Prima di lasciarvi, segnaliamo che in un tweet il director Katsura Hashino ha dichiarato che al Tokyo Game Show 2018 verrà annunciata "un'improbabile collaborazione".