Catherine Full Body: un sogno d'amore nella nostra Video Recensione

Catherine torna con una riedizione denominata Full Body, che aggiunge nuovi contenuti al gioco originale oltre a migliorare alcuni aspetti del gameplay, come vi mostriamo nella nostra video recensione in 4K.

Piuttosto che tentare la ben più facile strada del remake, con l'atteso Full Body gli sviluppatori giapponesi hanno voluto espandere il canovaccio narrativo e l'esperienza di gameplay del gioco cult del 2011 con una serie di aggiunte contenutistiche che permettono agli appassionati vecchi e nuovi del genere di approcciarsi al titolo in un modo diverso rispetto al passato.

Nella nostra recensione di Catherine Full Body, ad esempio, il buon Giuseppe Arace non ci spiega solamente che "in amore vince chi sogna" ma anche che, come nei rapporti intessuti dal protagonista dell'epopea di Atlus con il terzetto di Catherine che affollano i suoi pensieri al punto tale da trasformarsi in un'ossessione, tenta di coniugare l'originalità tipica dei platform più leggeri alla concretezza delle avventure più profonde.

Con il contributo di questa Video Recensione proveremo così a scoprire quali interventi hanno compiuto gli autori giapponesi per rinvigorire l'esperienza narrativa, ludica e artistica di questa piccola grande gemma della produzione puzzle adventure del Sol Levante, il cui lancio in esclusiva su PlayStation 4 è previsto per il 3 settembre.