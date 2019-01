Catherine Full Body: svelato il DLC Additional Playable Character Set

Il tanto atteso annuncio speciale di Catherine Full Body è stato svelato in anticipo da Famitsu: la nota rivista ha confermato l'arrivo del DLC Additional Playable Character Set, disponibile in Giappone sin dal giorno di lancio del gioco.

Il pacchetto Additional Playable Character Set sarà scaricabile dal 14 febbraio al prezzo di 200 yen e includerà i personaggi aggiuntivi di Catherine, Katherine McBride, Qatherine (Rin), Orlando Haddickm Jonathan Ariga (Johnny), Tobias Nebbins (Toby), Erica Anderson e Boss, utilizzabili nelle modalità Babel e Colosseo.

Ricordiamo che Catherine Full Body uscirà in Giappone il 14 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation Vita, il gioco arriverà in Occidente nel 2019 ma la data di lancio per Europa e Nord America non è ancora stata svelata, inoltre le piattaforme di destinazione potrebbero cambiare, con l'aggiunta di PC e Nintendo Switch al posto di PlayStation Vita.