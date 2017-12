Catherine Full Body: finestra di lancio per il Giappone e trailer di debutto

Dopo i leak di Famitsu di inizio settimana, oggiha pubblicato il primo trailer di Catherine Full Body , confermando che il gioco arriverà nel corso del prossimo inverno in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Catherine Full Body è una riedizione del gioco originale, tra le nuove aggiunte troviamo la terza Catherine (denominata Rin, doppiata da Aya Hirano), nuovi episodi, finali aggiuntivi e il supporto per le battaglie online, oltre al pieno supporto per il Cross-Save tra PlayStation 4 e Vita.

Il gioco è sviluppato in collaborazione da Atlus e Studio Zero, il neonato team fondato lo scorso anno da Katsura Hashino, già direttore di Persona 5. Al momento, nessuna conferma è giunta riguardo un possibile lancio di Catherine Full Body in Occidente, la pubblicazione è stata annunciata allo stato attuale solo per il mercato giapponese.