Catherine Full Body uscirà in Occidente solo su PlayStation 4

Catherine: Full Body, ri-edizione ampliata dell'originale lanciato nel 2011 su PlayStation 3 e Xbox 360, verrà pubblicato in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation Vita il 14 febbraio. Il titolo è stato annunciato anche per il mercato occidentale, ma la data d'uscita e le piattaforme di riferimento risultano ancora ignote.

Quest'oggi abbiamo finalmente potuto fugare il secondo dubbio. A seguito dell'annuncio di Catherine Classic per PC Steam, Atlus ha aggiornato il sito ufficiale del franchise svelando che Catherine Full Body arriverà in Occidente esclusivamente su PlayStation 4. La versione per la portatile PlayStation Vita, quindi, non varcherà i confini del Sol Levante, e per il momento non sembra essere prevista neppure l'edizione per Xbox One, nonostante l'originale sia uscito anche sulla console precedente di Microsoft. La data d'approdo dalle nostre parti, invece, continua ad essere sconosciuta.

Ricordiamo che Catherine: Full Body introdurrà una nuova "Catherine" chiamata Rin, nuove ramificazioni per la storia, ulteriori livelli di difficoltà, meccaniche di gioco inedite e il supporto all'online. Catherine Classic per PC, invece, è un porting della prima edizione del gioco con supporto al 4K, privo quindi delle novità di Full Body.