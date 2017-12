Catherine Full Body: uscita confermata in Occidente

ha annunciato ufficialmente chearriverà in occidente. Questa nuova versione dell’originale Catherine , un thriller romantico e maturo dei creatori delle serie Persona, presenterà un nuovo interesse amoroso, Rin, con un finale differente per il personaggio ed una serie di puzzles aggiuntivi.

La vita amorosa di Vincent non è mai stata così complicata e drammatica! E’ un incubo, o un sogno che si sta realizzando? La moralità di Vincent Brooks sarà messa alla prova nuovamente in Catherine Full Body.

E’ un quadrato amoroso? O un rettangolo amoroso? Un diamante amoroso, forse? Tutto quello che sappiamo è che l'appartamento di Vincent non ha ancora visto l'ultima delle sensuali fanciulle della sua vita. Con nuovi finali per Catherine e Katherine, i giocatori avranno ampie opportunità di fare nuove esperienze in Catherine Full Body. Il prezzo ed ulteriori dettagli saranno rivelati prossimamente.