Catherine Full Body: la Video Anteprima della riedizione del gioco Atlus

Catherine, l'eccezionale puzzle game di Atlus pubblicato nell'ormai lontano 2011, si appresta tornare su PlayStation 4 in un'edizione completa, aggiornata, riveduta e corretta denominata Full Body.

Il team giapponese, infatti, non si è limitato ad offrire un semplice potenziamento grafico, ma ha aggiunto numerosi elementi alla struttura ludica e narrativa, capaci di dare un sapore potenzialmente nuovo all'esperienza di gioco, anche per coloro che hanno già vissuto le peripezie di Vincent in passato. La più grande novità è senza dubbio rappresentata dall'introduzione di una "terza Catherine", chiamata Rin, capace di dare nuovo respiro alla storia, oltre a garantire nuovi finali e ramificazioni.

Le novità, tuttavia, non si fermano sul piano narrativo, dal momento che il team ha rimaneggiato anche gli stage e i rompicapi, rendendo quindi inutili alcune tecniche già rodate. Anche i giocatori di lunga data dovranno studiare attentamente il posizionamento dei blocchi e la disposizione degli oggetti per venire a capo dei nuovi puzzle offerti.

Atlus ha fatto davvero le cose in grande, e all'interno del pacchetto c'ha persino infilato l'esperienza originale, in modo da andare incontro a tutti i palati. Se volete saperne di più, vi consigliamo di guardare la video anteprima allegata in apertura di notizia e a leggere l'anteprima di Catherine: Full Body a cura del nostro Francesco Fossetti. Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4 il prossimo 3 settembre.