Catherine in arrivo su PC? Nuovi indizi sul porting per Windows

Nelle scorse ore l'Entertainment Software Rating Board ha aggiornato la pagina di Catherine aggiungendo il PC tra le piattaforme supportate, in aggiunta a PlayStation 3, Xbox 360 e Xbox One (via retrocompatibilità)...

L'aggiornamento arriva a poche ore di distanza dal teaser di Atlus e Sega, che hanno modificato la pagina Steam di Bayonetta inserendo riferimenti alle capre e dando quindi adito ad un possibile imminente annuncio di Catherine per Windows. Da notare come poco prima di Natale ESRB e PEGI abbiano catalogato Catherine Classic, apparentemente una riedizione del gioco per piattaforme di attuale generazione.

Restiamo in attesa di saperne di più, al momento l'unica certezza riguarda l'arrivo di Catherine Full Body in Europa nel corso del 2019, solo su PlayStation 4, mentre la versione PS Vita resterà confinata al mercato asiatico.