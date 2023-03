Catlevania oltre Dead Cells: Konami entusiasta dell'affetto del pubblico

Il colosso del Sol Levante ha già confermato che Konami ha in programma molti annunci per il 2023, con novità che dovrebbero coinvolgere sia serie storiche dell'azienda sia nuove proprietà intellettuali.

Dopo la conferma del ritorno in scena di Silent Hill e tra i rumor di un remake di Metal Gear Solid, sono in molti a domandarsi se il colosso nipponico sia o meno intenzionato a dare nuova vita anche a Castelvania. Un tema che di recente è stato nuovamente affrontato dall'azienda giapponese, per tramite di Tsutomi Taniguchi, supervisore dell'ultima apparizione della famiglia Belmont (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Dead Cells: Return to Castlevania).



Intervistato dalla redazione statunitense di IGN, l'autore Konami ha ringraziato il pubblico per il calore con cui è stata accolta la collaborazione con il team di Dead Cells. "L'entusiasmo e la gioia dimostrata dai fan - ha spiegato Taniguchi - è di enorme motivazione per Konami". Nell'elencare le più recenti riedizioni di capitoli della serie Castlevania, il supervisore ha ammesso di essere consapevole che "i fan vogliono sempre di più, esattamente come Konami". Parole interessanti, ma che purtroppo non offrono conferme in merito a un possibile annuncio di un'avventura canonica con protagonisti Alucard e i Belmont.