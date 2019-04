Cattive notizie per GameStop USA: i giovani preferiscono acquistare in digitale

Tramite un nuovo sondaggio condotto dalla compagnia bancaria Piper Jaffray, apprendiamo che i giovani statunitensi preferiscono ormai acquistare i propri videogiochi in formato digitale, dando ancora una volta prova concreta del momento di difficoltà che sta affrontando il mercato retail.

Il sondaggio in questione, a cui hanno partecipato 8.000 teenager nati tra il 1997 ed il 2012, ha innanzitutto sottolineato come il gaming sia di fatto il medium in cui questi preferiscono spendere maggiormente tempo e denaro: il 14% del budget economico di cui dispongono i ragazzi statunitensi vengono versati infatti nelle casse di publisher e sviluppatori di videogame. Una cifra che supera qualsiasi altra nella vita dei giovani giocatori, escludendo dal discorso le necessità primarie quali il cibo e il vestiario.

Il secondo, interessante aspetto che emerge dal sondaggio è che il 60% dei partecipanti ha dichiarato di preferire ormai il formato digitale dei videogiochi alle edizioni retail. Si tratta di una percentuale che sta progressivamente crescendo negli anni, essendo partita dal 45% del 2017 e già incrementata nel 2018 fino al 55%.

Dati che certamente non faranno piacere ai più noti retailer videoludici, primo fra tutti GameStop USA. Quello a cui stiamo assistendo è un cambiamento ampiamente preannunciato, a cui però la compagnia non è ancora riuscita efficaemente a reagire (anzi, si è cercata nei mesi scorsi un'offerta adeguata per la cessione della compagnia). E voi, preferite acquistare in digitale o ritenete troppo importante avere in casa l'edizione fisica dei vostri giochi preferiti?