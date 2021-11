Si può catturare Celebi in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente?

Sin dalla sua prima apparizione avvenuta in Oro e Argento, Celebi occupa un posto speciale nel cuore di chi ama il franchise nato da Game Freak. Ora che i fan possono tornare a Sinnoh grazie a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, viene naturale chiedersi se sia possibile catturare il Leggendario anche nelle riedizioni per Nintendo Switch.

Purtroppo però, al momento, la risposta è negativa e rimarrà tale almeno fino al 2022, anno in cui Pokémon Home potrebbe cambiare le carte in tavola. Sebbene il Pokédex Nazionale contenga una voce dedicata a Celebi, infatti, questo tipo Erba e Psico unico nel suo genere non può essere catturato in nessuno dei due remake. L’unica speranza è dunque rappresentata dal già citato servizio basato su cloud che, a partire dal prossimo anno, permetterà agli utenti di trasferire i propri mostri fra i più recenti titoli della serie: Spada, Scudo, Diamante Lucente, Perla Splendete eccetera.

