Cavalcare Palle di Cannone in Fortnite? La Community ha trovato un Modo!

Recentemente, la Stagione 8 di Fortnite ha introdotto nel Battle Royale numerose novità, e come di consueto i videogiocatori non hanno impiegato molto tempo per scoprire come utilizzarle al meglio!

Perfettamente in linea con il tema "piratesco" della nuova Stagione del Gioco, Epic Games ha reso disponibili in-game anche dei cannoni. Certo, la Software House forse non aveva previsto che alcuni Utenti avrebbero cercato di utilizzare questi strumenti in maniera quantomeno "peculiare", ma certamente creativa. Alcuni videogiocatori particolarmente intraprendenti sono infatti riusciti a scoprire che è possibile cavalcare le palle di cannone. Per riuscirvi è necessario adottare, ovviamente, un'adeguata dose di coordinazione e tempismo. Potete verificare voi stessi la procedura necessaria tramite la clip che potete trovare in calce a questa news, pubblicata su Reddit da un Utente noto sulla piattaforma con il nickname "KrillinIsASaiyan". Buona visione!

Qualora qualche Lettore o Lettrice non avesse ancora acquisito una particolare familiarità con questi nuovi strumenti del Battle Royale, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una guida all'utilizzo e alla localizzazione dei cannoni di Fortnite, all'interno della quale il nostro Gabriele Ferrara vi fornisce tutti dettagli essenziali. In tema di novità, vi segnaliamo inoltre un approfondimento dedicato agli spray della Stagione 8 di Fortnite ed al loro funzionamento.