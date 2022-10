Il cavaliere di Dark Souls in questo cosplay carico di sentimento

I mondi di Miyazaki sono sempre oscuri, decadenti, quasi morti - e non-morti. Elden Ring ne ha dato un altro assaggio, ma questa poetica soulsiana ha avuto origine non in quest'ultimo titolo, ovviamente. Ad aver resa famosa la casa FromSoftware è stato Demon Souls prima e poi la serie di Dark Souls dopo.

La software house ci ha fatto vivere tre avventure diverse in Dark Souls, tutte slegate anche se con un'aura di similitudine tra di loro. La trilogia ha permesso di creare sempre personaggi simili come protagonisti, degli individui al pari di alcuni senza nome, con le solite classi come guerriero, mago, senza farsi mancare il famoso discriminato per chi vuole un'esperienza più particolare all'inizio.

Il cosplayer Johnny Goodwill si è immerso nel mondo di Dark Souls proprio con un cosplay di un protagonista. Tra Lothric, Anor Londo, e altri luoghi magici ma cruenti e difficili da oltrepassare, questo cosplay del protagonista di Dark Souls è inginocchiato quasi a pregare in un'ambiente naturale, con rocce e sassi e un bosco sul fondo. Che sia egli un portatore della maledizione, una creatura della cenere o un semplice non morto, non importa, dovrà affrontare sfide anche nella versione reale, nella quale culminerà la scritta "Sei Morto". Intanto Dark Souls 3 è tornato su PC.