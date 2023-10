Le Caverne Perdute di Ixalan: vi presentiamo in esclusiva una nuova carta di Magic!

Cosa succede quando dinosauri, vampiri e pirati si trovano a convivere nello stesso mondo? Il set Magic "Le Caverne Perdute di Ixalan", in uscita il 17 novembre, ce lo racconta. Noi di Everyeye abbiamo ricevuto da Wizards of the Coast una carta di "Le Caverne Perdute di Ixalan" da svelarvi in anteprima: ecco il Volto di Terrore!

Vi presentiamo il Volto di Terrore...

Volto di Terrore sfrutta una nuova meccanica del set in arrivo a metà novembre: stiamo parlando di "Costruisci", o "Craft" in inglese, che permette di pagare una serie di tributi per trasformare una carta in una sua variante molto più potente. Ma andiamo con ordine: il Volto di Terrore è un Artefatto con costo pari a un mana generico e un mana nero. Si tratta di una carta Non Comune illustrata da David Auden Nash, che occupa lo slot 129 nella cardlist del set.



La prima parte dell'effetto della carta si attiva quando essa entra in campo: dopo aver giocato il Volto di Terrore, infatti, potrete scegliere un avversario e fargli rivelare la sua mano. Come se ciò non bastasse, potrete selezionare una Creatura o un Artefatto da far scartare al nemico. Si tratta di un effetto davvero potentissimo, che non solo vi permette di prevedere la strategia dell'avversario conoscendo le carte che questi tiene in mano, ma che vi fornisce anche un potente strumento per rovinare i piani nemici tramite lo scarto di una risorsa preziosa.

Come se ciò non bastasse, Volto di Terrore ha un secondo effetto, basato sulla keyword Costruisci (di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra anteprima di "Le Caverne Perdute di Ixalan"). Per attivare l'effetto dovrete pagare cinque mana neri, esiliare il Volto di Terrore e, in aggiunta, esiliare due Creature che controllate o che si trovano nel Cimitero: il costo è dunque ingente, ma fatto ciò potrete evocare una versione potenziata del Volto di Terrore, che trovate sul retro della carta!

... E l'Osseosauro Terrificante!

Girato il Volto di Terrore, infatti, troviamo l'Osseosauro Terrificante, una Creature Orrore Scheletro Dinosauro con Forza pari a 5 e Costituzione pari a 4. Oltre ad unire alla perfezione due dei temi forti dell'espansione (i dinosauri e gli spiriti), l'Osseosauro ha a sua volta un paio di effetti decisamente intriganti. Prima di vederli, però, vi invitiamo a dare un'occhiata alla stupenda illustrazione di David Auden Nash e al Flavor Text della carta.



Innanzitutto, l'Osseosauro Terrificante ha Minacciare: il mostro, dunque, potrà esse bloccato solo da due o più Creature nemiche. Poi, ogni volta che il dinosauro redivivo viene messo in campo o attacca, il giocatore può macinare due carte, ovvero mettere nel cimitero le prime due carte del proprio deck. Un effetto controproducente, potreste pensare. In realtà, grazie a questo potere, l'Osseosauro Terrificante si candida ad avere un ruolo di primo piano nei mazzi basati su un'altra delle nuove keyword dell'espansione, "Descend". Quest'ultima, infatti, permette di attivare potenti effetti a seconda del numero di carte presenti nel Cimitero!