Che cavo HDMI comprare per PS5 e Xbox Series X per giocare in 4K?

Come abbiamo già appurato in una nostra recente analisi, il cavo HDMI di PS5 funziona su tutte le TV e risponde allo standard 2.1. Ma su quali specifiche puntare nell'acquisto di un nuovo cavo HDMI per PS5 e Xbox Series X?

Per una serie di motivi dei più disparati, potrebbe configurarsi una situazione di necessità nonostante ve ne sia uno in dotazione. Pensiamo, per esempio, agli acquisti di seconda mano, oppure a delle postazioni in cui è necessario un cavo di lunghezza superiore, o ancora in tutti quei casi in cui quello incluso nella scatola sia non più funzionante.

Nel dirimere il dubbio di gran parte di utenti della prima ora, la stessa Sony ha confermato che il cavo HDMI di PS5 è 2.1, nonostante sullo stesso sia riportata solo la voce "High Speed". Sul mercato di alternative con questa dicitura ne esistono davvero tantissime, per cui il dubbio degli utenti è più che comprensibile.

Le specifiche da ricercare in un nuovo cavo per console next-gen per giocare in 4K ad alto framerate sono, appunto, lo standard HDMI 2.1, ma occorre anche verificare che non vi siano inconsistenze tra titolo e descrizione dell'oggetto, per cui potrebbe essere molto utile andare a verificare la compatibilità con segnali 4K a 120 Hz con larghezza di banda di 48 Gbps.

Quanto ai cavi migliori presenti su Amazon e che beneficiano della spedizione Prime, in ordine di prezzo segnaliamo prima di tutto la soluzione AmazonBasics, un cavo HDMI 2.1 economico in grado di supportare le suddette specifiche a un prezzo di appena 8,49 euro per il modello da 1,8 metri.

Tra le più gettonate, senza dubbio anche l'alternativa proposta da KabelDirekt a 13,92 euro per il cavo da 2 metri, mentre la variante da 3 metri viene offerta a 16,53 euro. In questo caso, suggeriamo di evitare di selezionare le altre opzioni di colore che riportano al cavo con standard 2.0.

Infine, non poteva mancare un'opzione placcata in oro. Si tratta del cavo HDMI 2.1 Luxury di IBRA, venduto e spedito da Amazon, rinforzato con rivestimento intrecciato in nylon nel suo taglio da 1 metro. Ovviamente lievita anche il prezzo, attualmente pari a 19,04 euro con spedizione gratuita per i clienti Prime.