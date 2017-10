CCP licenzia quasi 100 dipendenti e interrompe lo sviluppo di giochi VR

ha annunciato la cancellazione di tutti i progetti legati alla realtà virtuale: la compagnia ha chiuso la divisione VR (in particolar modo gli uffici di Newcastle nel Regno Unito e Atlanta), licenziando quasi 100 dipendenti.

"Nonostante il successo delle nostre produzioni VR, come Sparc, sposteremo il focus su altri progetti per PC e mobile"; questo è quanto si legge in una nota pubblicata da CCP, la quale ha comunque annunciato che continuerà a supportare i giochi VR già pubblicati.

Il motivo di questo stop è dovuto alle attuali condizioni di mercato, giudicate sfavorevoli per ottenere profitti: "Non svilupperemo altri giochi VR fino a quando il mercato non giustificherà ulteriori investimenti in questo settore."