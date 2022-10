CD Project RED: in arrivo cambiamenti ai vertici, Marcin Iwiński non sarà più CEO

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine nel corso del pomeriggio, CD Projekt RED si è scatenata con gli annunci e ha svelato i nomi in codice di circa sei progetti legati a nuove IP, al prossimo Cyberpunk 2077 e ai numerosi giochi ambientati nell'universo di The Witcher che sono attualmente in sviluppo. Le novità, però, non sono finite.

Immediatamente dopo l'ondata di reveal, arrivata in un modo del tutto inatteso, l'azienda polacca ha anche pubblicato un breve messaggio attraverso il quale è stato confermato l'imminente cambio ai vertici. Con una lettera indirizzata agli appassionati di tutto il mondo, Marcin Iwiński ha annunciato in maniera ufficiale che non occuperà più il posto di CEO di CD Projekt RED a partire dalla fine dell'anno corrente. Va precisato però che il co-fondatore della celebre software house non abbandonerà del tutto l'azienda, ma si limiterà a non occupare il ruolo di CEO, il quale verrà assegnato ad un altro membro di cui non si conosce ancora il nome. Si tratta di un cambiamento importante per i creatori di The Witcher e Cyberpunk 2077, i quali vantano più di 1.200 dipendenti negli studi sparsi in giro per il globo.

In attesa di saperne di più sulla riorganizzazione interna dell'azienda, vi ricordiamo che i creatori di di Drake Hollow e The Flame in the Flood stanno lavorando ad uno spin-off di The Witcher basato sul multiplayer.