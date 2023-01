CD Project Red dovrà pagare 1.87 milioni di dollari per il lancio disastroso di Cyberpunk

Mentre i fan continuano ad attendere il lancio della GOTY Edition di Cyberpunk 2077, la compagnia polacca dovrà pagare 1,85 milioni di dollari agli investitori che hanno proceduto per vie legali a seguito del lancio per nulla entusiasmante di Cyberpunk 2077. A distanza di due anni, dunque, viene approvato l'accordo stipulato in precedenza.

L'informazione emersa nelle ultime ore, infatti, ha visto come protagonista l'approvazione del risarcimento milionario che CD Project Red dovrà provvedere a rispettare, in seguito alle controversie - del mercato e degli investitori - emerse in seguito al lancio di Cyberpunk 2077 nel dicembre 2020. La notizia era già nell'aria da diverso tempo: si parla, infatti, del dicembre 2021, periodo nel quale erano state divulgate le informazioni su questo accordo stipulato da ambo le parti.

Tuttavia, in seguito agli accordi del 2021, il giudice Fernando M. Olguin aveva negato l'approvazione di questo, dichiarando che vi fossero delle informazioni dapprima non presenti nella mozione. Di conseguenza, quella che Olguin aveva evidenziato era una incongruenza tra i documenti legali presentati dalla parte lesa e la mozione.

Dopo l'annuncio dell'avvio di una procedura legale contro la software house CD Project Red, in seguito alle condizioni che rendevano Cyberpunk 2077 "virtualmente ingiocabile sui sistemi di attuale generazione Xbox o PlayStation a causa dell'enorme numero di bug", sembrerebbe quindi che che l'azienda e Rosen Law Firm - la quale si è fatta carico della rappresentanza degli investitori - dovranno richiedere l'approvazione dell'accordo nel corso dei prossimi mesi.

L'approvazione definitiva dovrebbe infatti giungere entro l'1 giugno del 2023, seppure sia necessario richiedere nuovamente l'approvazione entro e non oltre il 28 aprile dello stesso anno. Intanto, sul fronte videoludico, CD Project Red è alle prese con numerosissimi progetti, a partire dal remake del primo The Witcher in Unreal Engine 5 e molto altro ancora, tra cui i diversi lavori dedicati al brand di Cyberpunk 2077.