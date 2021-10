CD Projekt acquisisce Molasses Flood: svilupperà uno spin-off di Cyberpunk o The Witcher?

Forrest Dowling, Direttore di Molasses Flood, annuncia l'ingresso della software house di Boston nella famiglia di CD Projekt. Gli autori di Drake Hollow e The Flame in the Flood avranno accesso alle proprietà intellettuali dell'azienda polacca per dare vita a titoli ad alto budget.

"Abbiamo delle belle notizie da condividere: i Molasses Flood si sono ufficialmente uniti a CD Projekt!", esordisce Dowling per annunciare l'ingresso della sua casa di sviluppo nella famiglia di sussidiarie di CD Projekt.

Il Direttore di Molasses Flood spiega inoltre che, grazie a questo matrimonio, "il nostro team può costruire un videogioco completamente nuovo in uno degli universi già esistenti di CD Projekt, può ottenere fondi per assumere molte più persone e può continuare a creare titoli basati sullo stesso principio che ci ha sempre guidati, ossia quello di sviluppare con il cuore delle esperienze che si basino su di un gameplay ricco e stratificato".

Entrando nel merito delle finalità di questa acquisizione, il direttore di Molasses Flood specifica che "quando abbiamo iniziato a dialogare con CD Projekt, abbiamo sempre chiarito che questo matrimonio non avrebbe mai potuto tradursi in una mera fusione, ma che avrebbero dovuto abbracciare la nostra cultura e la nostra crescita. Rimarremo i Molasses Flood che avete sempre conosciuto, ma non sorprendetevi se d'ora in avanti ci descriveremo sempre più come 'uno studio CD Projekt'. Ci piacerebbe parlare di ciò su cui stiamo lavorando, ma per il momento dovrete attendere.".

A voler dar retta alle dichiarazioni di Dowling, quindi, il prossimo titolo su cui lavoreranno gli sviluppatori di Molasses Flood sarà legato ad una delle IP di CD Projekt, come The Witcher e Cyberpunk. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che gli update nextgen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sono slittati al 2022.