CD Projekt sarà acquisita? Gli analisti riflettono sul futuro di The Witcher e Cyberpunk

Il roboante annuncio di Hadar, The Witcher Sirius/Polaris e Cyberpunk Orion ha colto di sorpresa sia la community che gli addetti al settore, tanto nelle modalità quanto nelle tempistiche scelte da CD Projekt nel rendere pubblica la roadmap di sviluppo che la terrà impegnata per i prossimi anni.

Tra le tante domande che gli appassionati si stanno ponendo c'è ovviamente quella sulla possibile acquisizione di CD Projekt da parte di uno dei colossi del settore (o di nuovi investitori nel settore dei videogiochi come l'Arabia Saudita).

A detta di Rhys Elliott, analista di Newzoo, le modalità scelte da CD Projekt per comunicare in maniera cristallina i propri piani di sviluppo pluriennali "sono musica per le orecchie degli investitori. Se CD Projekt avesse condiviso questa roadmap prima di correggere Cyberpunk 2077 ci sarebbe stata una protesta da parte del pubblico e degli investitori, aumentando ulteriormente il sentimento negativo che aleggiava attorno all'azienda. Ora quel sentimento è decisamente più positivo, e quindi CD Projekt vuole sfruttare questa situazione per costruire qualcosa di nuovo e ribaltare completamente la narrazione sul fallimento di Cyberpunk".

Per Elliott, quindi, la mossa compiuta da CD Projekt non è servita a innalzare il valore di mercato della compagnia in funzione di una futura (e per ora del tutto ipotetica) offerta di acquisizione, ma semplicemente per capitalizzare il credito di fiducia derivante dalla rivincita di Cyberpunk 2077 con la Patch 1.6 e la serie di Edgerunners.



Dello stesso avviso è David Cole: l'analista di DFC Intelligence ritiene che "la roadmap sui videogiochi futuri di CD Projekt è stata annunciata per fornire agli investitori attuali e potenziali tutta la fiducia derivante dal fatto che ci sono molte cose interessanti in cantiere".