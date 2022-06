CD Projekt annuncia il Promised Land Art: torna il Festival di cinema e videogiochi

Le alte sfere di CD Projekt sono liete di annunciare il ritorno del Promised Land Art, il Festival in presenza dedicato ai creativi del cinema, del mondo dei videogiochi e, più in generale, dell'industria dell'intrattenimento.

L'evento, ricorda il publisher e sviluppatore di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, è rivolto ai professionisti del settore che desiderano riunirsi per condividere le proprie conoscenze ed esperienze sui temi più disparati tra arti digitali e tradizionali.

Il nuovo evento organizzato da CD Projekt si terrà dal 31 agosto al 3 settembre a Lodz, la capitale del cinema polacco. Nel corso della quattro giorni di Festival, tutti i partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte a più di 100 ore di attività, panel tematici, workshop, demo e masterclass, nonché a sessioni di domande e risposte insieme al pubblico.

Tra i relatori del nuovo Promised Land Art Festival ci saranno Harvey Newman (Crytek, Lionhead, Creative Assembly, Axis, DICE e Build a Rocket Boy), Daniel Lupien (Game of Thrones, Animali fantastici, Aquaman, WandaVision e Jumanji) e Jordu Schell (Avatar, Le cronache di Narnia Il principe Caspian, 300, Hellboy, Men in Black, Batman Returns, Edward mani di forbice, Babylon 5). I biglietti per partecipare al Promised Land Art Festival sono disponibili a partire da oggi, mercoledì 8 giugno, con uno speciale sconto Early Bird disponibile per tutti fino al 30 giugno (fino a esaurimento scorte).