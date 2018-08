CD Projekt annuncia Thronebreaker: The Witcher Tales, un nuovo GDR in cui si gioca a Gwent

CD Projekt RED ha annunciato Thronebreaker: The Witcher Tales, un nuovo GDR standalone ambientato nell'universo di The Witcher in cui si gioca a Gwent. In origine, Thronebreaker sarebbe dovuta essere un'espansione sigle player del famoso card game.

La software house polacca ha specificato che Thronebreaker: The Witcher Tales sarà un GDR standalone, e che per giocare non sarà necessario possedere un account di Gwent. CD Projekt RED promette una campagna single player di oltre 30 ore: nel corso dell'avventura dovremo giocare al famoso card game, facendo progredire il nostro personaggio nel corso della partite. Non è dunque prevista la presenza dei classici combattimenti, dal momento che l'unica attività disponibile per progredire sarà il Gwent.

Thronebreaker: The Witcher Tales arriverà entro la fine dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC insieme a Homecoming, il nuovo aggiornamento di Gwent che apporterà numerose modifiche all'interfaccia e al gioco stesso. Per saperne di più sul titolo, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore.

