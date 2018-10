CD Projekt annuncia una partnership con Digital Scapes per lo sviluppo di Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ha quest'oggi annunciato di aver stretto una collaborazione con Digital Scapes. La partnership sarà incentrata sullo sviluppo di Cyberpunk 2077, il nuovo action-RPG in prima persona atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Come riporta Dualshockers, i ragazzi di Digital Scapes sono specializzati nello sviluppo di giochi tripla A multiplayer online per PC e console, nella produzione di asset e tool, e nel cloud computing. Il team è costituito da veterani dell'industria che in passato hanno militato in software house come BioWare, Radical Entertainment e Relic.

"Cyberpunk 2077 è il nostro progetto più ambizioso di sempre e stiamo lavorando ogni giorno per renderlo un traguardo dal punto di vista creativo e tecnologico. Il team di Digital Scapes porta a bordo molto talento, esperienza, e conoscenza tecnologica, e sono convinto che il nostro rapporto a lungo termine apporterà tanto al gioco", ha commentato l'SVP of Business Development Michał Nowakowski.

CD Projekt RED e Digital Scapes lavoreranno fianco a fianco per creare e ottimizzare nuove soluzioni tecnologiche che verranno implementate all'interno di Cyberpunk 2077. Al momento, non ci sono dettagli più specifici al riguardo. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One ad una data di lancio ancora non annunciata. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per un approfondimento sul nuvo gioco degli autori di The Witcher.