CD Projekt apre il negozio di merchandise ufficiale: c'è anche Geralt Rōnin!

CD Projekt RED, studio responsabile della serie di videogiochi di The Witcher, Cyberpunk 2077 e GWENT: The Witcher Card Game, annuncia il lancio del negozio del merchandise ufficiale.

Costruito e gestito da CD Projekt RED, il negozio dà accesso a tutti i giocatori al mondo alla linea di abbigliamento e collezionabili ufficiali ispirati ai videogiochi dello studio. La line-up di lancio dei prodotti, in espansione con nuovi oggetti e categorie più avanti, include una selezione di t-shirt e felpe di alta qualità con design che coprono i franchise dello studio, un peluche di Empørio, un taccuino a tema Witcher e molto altro.

Inoltre, per i collezionisti più incalliti, il negozio offre una statuetta (30 cm circa) di Geralt di Rivia Rōnin cacciatore di mostri, disponibile per il preordine. Insieme al lancio, CD Projekt RED ha reso disponibili una serie di spot - allegati a questa notizia - che promuovono i prodotti attualmente disponibili sullo store. Il negozio è attualmente disponibile a questo indirizzo per tutti i residenti dell'Unione Europea. Ulteriori location, tra cui gli Stati Uniti e il Canada, si uniranno prossimamente.