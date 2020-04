CD Projekt va in bancarotta, ma non è come pensate

Nel corso di questo pomeriggio sono stati in moltissimi i giocatori di tutto il mondo ad aver avuto un piccolo mancamento nello scoprire che CD Project sia in bancarotta. In realtà le cose sono ben diverse da come potrebbe sembrare e non c'è alcun pericolo per Cyberpunk 2077.

Come la maggior parte delle aziende di rilievo, infatti, anche il colosso polacco dispone di numerosi rami con scopi e rilevanza molto diversi tra loro. Fra questi c'è anche CDP, parte dell'azienda che ha avuto nel corso degli anni un'importanza sempre minore e che si occupava principalmente della distribuzione dei prodotti in territorio polacco.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale presente sul sito CDP:

"In seguito al passaggio a Cenega dei diritti di pubblicazione dei titoli CD Projekt RED, CDP si è ritrovata in una posizione molto complessa. Secondo Puls Biznesu, la compagnia è stata accusata di bancarotta e ha deciso perciò di garantire i propri beni e terminare ogni attività. CD Projekt esiste dal 1994 ed è una dei pionieri del mercato videoludico polacco. Grazie al lavoro di CDP numerose produzioni sono arrivate in territorio polacco con tanto di localizzazione, facendo diventare questo processo uno standard per diversi prodotti. Dobbiamo a questa compagnia numerosi prodotti budget che hanno salvato numerosi dipendenti nel corso degli anni. Nel 2014, però, c'è stata un'acquisizione e le strade di CD Prrojekt e CDP si sono divise. Va precisato che la compagnia non ha alcun legame con lo store CDP.pl e Klapater da un bel pezzo."

Insomma, pare che i problemi non riguardino in alcun modo il negozio online di CD Projekt RED, Good Old Games e i titoli in sviluppo presso la software house polacca, tra i quali ovviamente spicca Cyberpunk 2077.