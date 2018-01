CD Projekt: la casa di Cyberpunk 2077 vuole continuare a creare i migliori giochi al mondo

Grazie alla trilogia di- specialmente con il terzo capitolo della serie,-,ha ottenuto il favore di una gran fetta dei videogiocatori, nonché della critica videoludica specializzata.

La casa polacca è attualmente impegnata sull'ambizioso Cyberpunk 2077, titolo Sci-Fi che, per quanto ancora avvolto nel mistero, già risulta essere attesissimo da chi ha avuto modo di apprezzare la trilogia dedicata a Geralt di Rivia. CD Projekt, dal canto suo, sembra essere intenzionata a non deludere le alte aspettative, in quanto impegnata nel continuare a creare "i migliori giochi al mondo", come dichiarato dal leader della software house, Adam Kiciński.

La massima gratificazione per la casa di sviluppo - ha poi continuato Kiciński - deriva, oltre che dal mero guadagno monetario, anche e soprattutto dal raggiungere un livello di eccellenza nel campo in cui opera, esattamente come avviene generalmente nello sport. La ricetta perfetta per raggiungere tali vette di successo professionale, tuttavia, non esiste, ed il processo di lavoro può spesso rivelarsi tortuoso e pieno di insidie, in quanto ci si trova più di una volta a dover rivedere i piani originali e provare insistentemente delle soluzioni alternative.

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One ad una data di lancio ancora sconosciuta. CD Projekt ha recentemente dichiarato di essere certa che il gioco - al netto di un costo di sviluppo maggiore - permetterà alla software house di incassare un profitto superiore a quello di The Witcher 3.