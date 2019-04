CD Projekt cerca un Release Manager: si avvicina l'uscita di Cyberpunk 2077?

Come fatto notare da un attento utente su ResetEra, CD Projekt RED, la nota software house che ha dato vita all'acclamata trilogia di The Witcher, è attualmente in cerca di un Release Manager.

"La nostra missione è questa: vogliamo pubblicare giochi di ruolo maturi e all'avanguardia focalizzati sull'aspetto narrativo, e vogliamo distribuirli in una maniera onesta ai giocatori che spendono il denaro che guadagnano con fatica", leggiamo dalla descrizione fornita dalla compagnia polacca. "Ci piacerebbe che tutti gli utenti venissero trattati in questo modo, e stiamo lavorando duramente ogni giorno perché questo accada".

Fatta questa premessa, CD Projekt passa agli aspetti tecnici dell'annuncio, specificando come il Release Manager dovrà sostanzialmente supportare il team di sviluppo nelle faccende logistiche riguardanti le pubblicazioni dei prossimi prodotti della casa di The Witcher. Si richiede quindi completa disponibilità e affidabilità nel trattare con i vari distributori, con i platform holder e via dicendo.

A fronte di questa novità, risulta impossibile non pensare a Cyberpunk 2077: che il momento dell'uscita dell'RPG Sci-Fi si stia davvero avvicinando? Ricordiamo che il titolo è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One (non è affatto escluso un futuro approdo su Google Stadia), ma al momento gli sviluppatori non hanno comunicato alcuna finestra di lancio ufficiale per il titolo. È probabile, comunque, che l'E3 2019 si rivelerà il palcoscenico adatto per conoscere più dettagli al riguardo.