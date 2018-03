CD Projekt chiude le porte a The Witcher 4, ma non ad un nuovo gioco basato sulla serie

A quasi tre anni di distanza dal lancio diha ufficialmente chiuso le porte all'arrivo di un ipotetico sequel diretto della trilogia dedicata a Geralt di Rivia.

Nel corso di una recente intervista tenuta al Gaming Seminar di Pareto Securities, Adam Kicinski di CD Projekt si è così espresso riguardo alla possibilità di estendere ulteriormente la serie RPG:

"Non possiamo creare The Witcher 4 perché l'abbiamo pensata sin dall'inizio per essere una trilogia. Nessuno può dire, però, che un giorno non realizzeremo qualcosa ambientato nell'universo di The Witcher, anche se al momento siamo concentrati su Cyberpunk e Gwent".

Insomma, la storia di Geralt sarà anche finita, ma i fan possono continuare a sperare che la software house polacca possa prima o poi realizzare uno spin-off della serie, se non una trilogia del tutto nuova dedicata ad altri personaggi tratti dai romanzi di Andrzej Sapkowski. Del resto, grazie ad un recente report finanziario, abbiamo scoperto che la compagnia è al lavoro su un nuovo RPG in uscita entro il 2021 (già escluso il caso che possa trattarsi di Cyberpunk 2077).