CD Projekt e il cyber attacco: DMCA in arrivo per chi diffonde i dati rubati dagli hacker

In conseguenza delle minacce seguite al cyber attacco a CD Projekt, gli hacker hanno venduto per 7 milioni di dollari i file rubati. Per arginare il diffondersi di questi dati, CD Projekt ha deciso di servirsi del DMCA per colpire gli utenti che condividono le porzioni di codice trafugato dai loro server.

La notizia dell'intervento portato avanti dal colosso videoludico polacco è stata ripresa dai giornalisti di VICE in un articolo che riporta, appunto, la strategia portata avanti da CD Projekt RED per limitare la diffusione in rete del codice sorgente di giochi come Cyberpunk 2077, The Witcher 3 (inclusa la nuova versione per PC, PS5 e Xbox Series X/S) e GWENT.

Stando a quanto spiegato dalla redazione di VICE, CD Projekt avrebbe incaricato una società di monitoraggio online per violazioni di copyright di scandagliare la rete in cerca di possibili operazioni sospette legate ai propri dati rubati. La società in questione avrebbe già segnalato due utenti di Twitter e, di concerto con i gestori del social network, provveduto a cancellare i contenuti sensibili condivisi.

Avvalendosi del DMCA, CD Projekt ha così chiesto e ottenuto la cancellazione di quei tweet e la loro sostituzione con un messagio che sottolinea, appunto, come la rimozione sia avvenuta in ottemperanza alle leggi statunitensi sul Diritto d'Autore: i messaggi in questione contenevano dei collegamenti a portali di utenti che asserivano di essere in possesso di diverse porzioni del codice sorgente rubato di GWENT The Witcher Card Game.

