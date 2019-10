CD Projekt: Cyberpunk 2077 avrà la grafica migliore tra i giochi di fine generazione

Intervistato dai colleghi di AusGamers nel corso del PAX Australia, John Mamais di CD Projekt ha illustrato gli sforzi profusi dagli autori polacchi per realizzare il ciclopico comparto grafico di Cyberpunk 2077.

Nel ripercorrere le tappe fondamentali del percorso intrapreso dagli autori di CD Projekt RED per plasmare Night City, Mamais ha spiegato che "il design del titolo è cresciuto nel tempo, e con esso il numero di persone che se ne è occupato. Perchè davvero, non sai mai di quanti animatori puoi avere bisogno se vuoi realizzare tutte le scene che desideri inserire nel tuo gioco. All'inizio avevamo questo concept, volevamo solo essere fighi e sapevamo che saremmo stati grandi come in The Witcher 3. Abbiamo assunto molte più persone di quelle di cui avevamo bisogno per The Witcher, a causa della fedeltà grafica e dei contenuti che volevamo integrare in Cyberpunk 2077".

Affrontando l'argomento della grafica di Cyberpunk 2077, e del raffronto con gli altri videogiochi destinati ad approdare nel 2020 prima del lancio di PS5 e Xbox Scarlett, il dirigente di CD Projekt dichiara che "contiamo di sfruttare le novità tecnologiche per mantenerci sempre freschi e al passo coi tempi. Continueremo perciò a spingerci sempre al limite delle nostre possibilità tecnologiche, che è poi una delle cose più eccitanti del lavoro svolto qui in CD Projekt RED. Penso che Cyberpunk 2077 sarà un vero spettacolo in termini di tecnologia, specie se consideriamo che questa generazione sta volgendo al termine. Penso proprio che il nostro sarà uno degli ultimi, grandi ed eccezionali videogiochi dell'attuale generazione di hardware".

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore alle parole di Mamais, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.