CD Projekt: la nudità integrale di Cyberpunk 2077 sarà giustificata

Cyberpunk 2077 è stato presentato in pompa magna all'E3 2018 da CD Projekt RED. Dopo tanti anni di attesa, la software house di The Witcher ha presentato un nuovo trailer e mostrato alla stampa una build preliminare dell'ambizioso titolo a porte chiuse.

Lo studio sta ora continuando a fornire numerosi dettagli sull'RPG. Motivo di discussione è questa volta la presenza della nudità integrale, omessa durante la presentazione all'E3 per non suscitare reazioni esagerate da parte degli spettatori.

"Abbiamo nascosto queste parti per una ragione", ha dichiarato il game director Adam Badowski in riferimento a ciò che viene mostrato nella schermata di creazione del personaggio. "Perché durante la presentazione non vogliamo che la gente si concentri su questo e magari si metta a ridere. Si tratta di una cosa normale! La nudità lo rende più credibile; questo è il motivo per cui abbiamo deciso di tenerla. Non c'è niente di speciale".

Escludendo quello che riguarda l'editor di creazione di V (il protagonista del gioco), Cyberpunk 2077 includerà delle scene con del nudo integrale. Alla base di questa scelta, c'è un motivo ben preciso.

"La nudità è importante per noi per una ragione. Questo è cyberpunk, quindi le persone modificano il proprio corpo. Quindi il corpo non è più 'sacrum'; è 'profanum'. Lei [riferendosi ad una scena in cui il corpo di una donna viene ritrovato dopo un episodio di stupro] non è pulita. Forse ha modificato troppo sé stessa. Forse il livello di umanità è molto basso in lei, quindi è un argomento interessante. È uno degli argomenti cardine di cyberpunk. La prima scena dell'anime di Ghost in the Shell mostra esattamente la stessa cosa. Perché cosa è 'sacrum' e cosa 'profanum' in un mondo in cui puoi modificarti a tal punto da diventare un altro tipo di persona?".

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One.