CD Projekt oltre Cyberpunk 2077: progetti ad alto budget e acquisizioni dal 2022

CD Projekt RED ha pubblicato il suo ultimo report finanziario, all'interno del quale è arrivata la conferma che l'upgrade next-gen e i DLC gratuiti di Cyberpunk 2077 saranno pubblicati entro il 2021, esattamente come promesso in precedenza da parte della software house polacca.

All'interno dei documenti vengono però illustrati anche i piani futuri della compagnia che esulano dal supporto che Cyberpunk continuerà a ricevere da qui ai prossimi mesi. CD Projekt RED si dice intenzionata ad intraprendere "sviluppi ad alto budget" in parallelo a partire dal 2022. Confermata quindi la volontà di continuare a lavorare a titoli tripla A in simultanea, e per farlo gli autori di The Witcher si stanno preparando ad espandersi ulteriormente.

CD Projekt si è detta infatti interessata ad acquisizioni e fusioni per allargare ulteriormente la propria forza lavoro e arricchire le risorse tecnologiche a propria disposizione affinché il progetto di sviluppare diversi titoli di alto profilo possa risultare sostenibile per la compagnia. Escludendo la realizzazione dei contenuti aggiuntivi che verranno integrati in Cyberpunk 2077 nei prossimi mesi, non sappiamo con esattezza a cosa si dedicherà lo studio, che però ha dichiarato alcuni mesi fa di volersi dedicare "ai marchi globali di The Witcher e Cyberpunk garantendo la massima qualità con i nostri prodotti". Affermazioni che quindi lascerebbero aperte le porte all'arrivo di un eventuale The Witcher 4, tanto desiderato da parte di chi ha apprezzato la trilogia dedicata a Geralt di Rivia.

Nel suo report, CD Projekt ha mostrato un grafico che dimostra come la stabilità generale di Cyberpunk 2077 sia andata stabilizzandosi nel corso delle settimane grazie alle numerose patch pubblicate dal team di sviluppo.