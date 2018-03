CD Projekt: Cyberpunk 2077 sarà un gioco tecnologicamente molto avanzato

, presidente di CD Projekt e CD Projekt RED, ha tenuto una presentazione relativa ai risultati finanziari della compagnia nell'anno fiscale 2017 e in questa occasione ha parlato anche di Cyberpunk 2077 , nuovo attesissimo progetto dello studio polacco.

Kiciński avrebbe voluto svelare ulteriori dettagli ma la campagna di comunicazione per il gioco non è ancora iniziata e di conseguenza non è possibile rivelare troppo informazioni sul progetto. Il presidente della compagnia ha confermato che Cyberpunk 2077 presenterà "opzioni per la personalizzazione del pesonaggio" ed ha ribadito come il gioco sia tecnologicamente molto avanzato, pensato per lavorare con le attuali piattaforme e con le tecnologie future.

CD Projekt sta attualmente concentrando le sue energie sulla campagna ma il supporto multiplayer non è da escludere a priori. Alcuni azionisti hanno chiesto se il team stia vagliando l'ipotesi di aggiungere una modalità Battle Royale, Kiciński si è limitato in qusto caso a ribadire come lo studio stia vagliando varie possibilità senza tralasciare nulla.

Infine, il presidente di CD Projekt fa sapere che la compagnia sta guardando con interess al successo di Switch, sebbene al momento non ci siano annunci da fare riguardo a progetti per la console Nintendo.