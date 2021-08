CD Projekt oltre Cyberpunk e The Witcher: in sviluppo un gioco in terza persona?

Parallelamente all'annuncio dell'arrivo imminente della Patch 1.3 di Cyberpunk 2077, i vertici di CD Projekt lanciano una nuova tornata di assunzioni e suggerisce lo sviluppo di un nuovo videogioco caratterizzato da una visuale in terza persona.

La nuova campagna di reclutamento coinvolge i neonati studi di CD Projekt Vancouver, di conseguenza non sembrerebbe essere collegato all'ipotetico sviluppo di The Witcher 4, della componente multiplayer di Cyberpunk 2077 o di altri titoli provenienti dalle IP già note della compagnia polacca.

In una di queste domande di assunzione, il team di CD Projekt riferisce di essere alla ricerca di un "Camera Programmer" da impiegare a tempo pieno: scorrendo la scheda sulle mansioni pregresse e sulle esperienze maturate dai candidati, si scopre che il profilo ideale del programmatore ricercato da CD Projekt prevede "una comprovata esperienza nello sviluppo di applicativi in tempo reale con telecamere dalla prospettiva in terza persona. Il candidato ideale ha una grande passione per i videogiochi, per l'estetica e per le esperienze più coinvolgenti per i giocatori".

A cosa stanno lavorando gli autori di The Witcher e Cyberpunk, quindi? Nel marzo di quest'anno, i dirigenti dell'azienda polacca hanno manifestato ai propri investitori l'intenzione di avviare lo sviluppo parallelo di più videogiochi AAA dal 2022, da qui l'impegno per l'apertura della sussidiaria canadese a Vancouver.