CD Projekt: in dieci anni, le azioni rendono il 21,000% in più grazie a The Witcher

Nel ripercorrere i principali eventi azionari dell'ultimo decennio, Bloomberg ha indicato CD Projekt come l'esempio più fulgido del successo ottenuto dalle aziende europee dal 2009 ad oggi: in questo lasso di tempo le azioni della compagnia polacca hanno guadagnato qualcosa come il 21,000% in più di rendimento.

L'aumento esponenziale del valore delle singole azioni di CD Projekt è la rappresentazione plastica della popolarità ottenuta dalla serie fantasy incentrata sulle gesta di Geralt di Rivia, ma anche di Yennefer, Triss Merigold e Ciri.

Solo nell'ultimo anno, il valore di mercato di CD Projekt è aumentato dell'86% portando la capitalizzazione della compagnia a un totale di 6,8 miliardi di dollari, una cifra impensabile solo un decennio fa nonostante l'incredibile accoglienza riservata dalla critica (ma solo parzialmente dal pubblico) per The Witcher 2 Assassins of Kings su PC e sistemi last-gen.

Dietro all'irresistibile ascesa dell'azienda polacca c'è senz'altro il ritorno di immagine (e quindi commerciale) garantito dalla popolarità della serie Netflix di The Witcher, così come dal rilancio di The Witcher 3 su Nintendo Switch e dall'aumento delle vendite del titolo sulle restanti piattaforme causato, ancora una volta, dalla serie omonima.

Con queste premesse, non è un caso se le azioni di CD Projekt continuano ad essere tra le più contrattate sui mercati europei, specie in ragione del lancio nel 2020 di Cyberpunk 2077, un titolo su cui il nuovo colosso videoludico punta fortemente attraverso un massiccio investimento in sviluppo e promozione.