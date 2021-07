CD Projekt si espande: gli autori di Cyberpunk 2077 aprono lo studio a Vancouver

Come già aveva preannunciato a marzo, ecco che CD Projekt RED, software house polacca autrice di The Witcher e Cyberpunk 2077, si espande in Canada con la nuova sede aperta a Vancouver.

Si tratta di un'operazione conseguente all'acquisizione di Digital Scapes, studio che nasceva proprio a Vancouver e che collaborava con CD Projekt RED sin dal 2018.

"Per tre anni abbiamo lavorato a stretto contatto e ci fidiamo completamente di loro", ha dichiarato il capo della produzione e CTO Paweł Zawodny. "Digital Scapes ha lavorato molto durante la realizzazione di Cyberpunk 2077, assistendo nello sviluppo del gioco e ottimizzando le sue varie funzionalità". "Oltre a contribuire ai nostri progetti, il nuovo team ci aiuterà a perfezionare le nostre tecnologie e ad ampliare le nostre competenze in questo senso. Crediamo che il talentuoso team di Digital Scapes sia la base perfetta su cui costruire un team più ampio di CD Projekt Red Vancouver", lasciando quindi intendere che la divisione canadese è destinata a crescere in futuro.

Gli ex Digital Scapes collaboreranno con gli studi principali di Cracovia e Breslavia, in Polonia. Gli sviluppatori lavoreranno sinergicamente ai prossimi titoli targati CD Projekt RED, che di recente ha confermato la propria volontà di dedicarsi a più progetti tripla A in contemporanea e continuare ad occuparsi dei franchise di The Witcher e Cyberpunk.