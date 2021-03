CD Projekt e il futuro di The Witcher e Cyberpunk: 'sviluppo parallelo di AAA' dal 2022

A margine dell'ultimo report pubblicato da CD Projekt, la compagnia polacca ha tracciato la Roadmap 2021 di Cyberpunk e The Witcher per poi volgere lo sguardo al futuro con un'ampia parentesi informativa dedicata alle strategie che l'azienda adotterà nel medio-lungo periodo.

L'ultimo Strategy Update di CD Projekt ha infatti offerto ai vertici della software house europea l'opportunità di precisare come "vogliamo essere sicuri di poter lavorare in parallelo su due marchi globali come The Witcher e Cyberpunk, garantendo la massima qualità con i nostri prodotti". Per raggiungere questo risultato, CD Projekt intende ottimizzare la propria pipeline di sviluppo e riorganizzarla attingendo alle ultime risorse tecnologiche offerte dal motore grafico REDengine 2.0.

L'obiettivo indicato dall'azienda polacca è infatti quello di "offrire un'esperienza di intrattenimento ancora più ricca e far conoscere i personaggi delle nostre IP a un pubblico sempre più vasto". La missione di CD Projekt non sarà affatto semplice, per questo la compagnia ha deciso di "supportare tecnologie online che possano essere incorporate nei futuri processi di sviluppo. Grazie a queste tecnologie potremo ottimizzare e migliorare lo sviluppo dei nostri giochi in maniera graduale, lavorando in parallelo su espansioni e giochi tripla A".

Pur senza citare apertamente lo sviluppo delle espansioni di Cyberpunk 2077 e di The Witcher 4, il riferimento di CD Projekt ai contenuti tripla A che saranno sviluppati in parallelo dal 2022 non può che indurre i fan ad attendersi delle importanti novità in tal senso. Intanto, vi ricordiamo che è disponibile su PC, console e Google Stadia l'enorme update 1.2 di Cyberpunk 2077.