CD Projekt Group è la più grande Compagnia videoludica d'Europa: superata Ubisoft

Mentre ad aprile CD Projekt RED registrava profitti record, si avvicinava per il gruppo polacco il momento del raggiungimento di un traguardo di particolare prestigio.

Con la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari da parte di CD Projekt Group è stato infatti confermato per quest'ultima il titolo di società videoludica più grande d'Europa: Ubisoft, storicamente leader nel settore per il Vecchio Continente, cede dunque il passo e scende al secondo posto. Le "dimensioni" delle due Compagnie sono state misurate prendendo in esame il valore azionario registrato in Borsa dalle due aziende ed equivalente a 8,01 miliardi di euro per la polacca e a 7,82 miliardi di euro per la francese. Ovviamente, lo ricordiamo, il CD Projekt Group include al suo interno più realtà, tra cui ovviamente il team di sviluppo di CD Projekt RED, ma anche la piattaforma GOG.com.



A incidere sul sorpasso hanno ovviamente avuto un ruolo rilevante diversi aspetti contingenti: da un lato, è impossibile non citare il ritrovato boom commerciale di The Witcher 3: Wild Hunt in seguito alla pubblicazione della Stagione 1 del The Witcher di Netflix, mentre d'altra parte è da ricordare che Ubisoft ha scelto di posticipare Watch Dogs: Legion, ma anche Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters.