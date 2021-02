CD Projekt: gli hacker mettono all'asta il codice di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3

Dando seguito alla minaccia di divulgare i dati trafugati dopo il cyber attacco a CD Projekt qualora non dovessero ricevere un riscatto da parte della software house polacca, gli hacker stanno cominciando a vendere i primi frammenti del codice sorgente trafugato da Cyberpunk 2077, GWENT e The Witcher 3.

Su segnalazione di VX-Underground, sembra infatti che gli artefici dell'attacco hacker compiuto contro CD Projekt e le sue proprietà intellettuali stiano già aprendo delle aste online su forum come Exploit per rivendere le porzioni del codice sorgente dei giochi della compagnia. In una di queste aste, ad esempio, è possibile piazzare un'offerta minima da 1.000 dollari per tentare di acquistare la cache completa del codice sorgente di Cyberpunk 2077.

A ulteriore riprova di questa grave iniziativa degli hacker, i moderatori del forum di 4Chan riferiscono di essersi attivati per rimuovere diversi thread aperti da utenti che asseriscono di voler rivendere dei frammenti del codice sorgente di GWENT, il card game di CD Projekt che deriva dall'omonimo minigioco di The Witcher 3 Wild Hunt.

Se confermata, la pubblicazione di queste aste per delle porzioni minori del codice sorgente dei titoli di CD Projekt potrebbe essere interpretata come una minaccia, da parte degli hacker, che ribadisce la propria intenzione di divulgare l'intero pacchetto di dati qualora l'azienda polacca non dovesse cedere alla loro richiesta di riscatto. Su queste pagine trovate la trascrizione completa del messaggio condiviso privatamente dagli hacker, ma condiviso online da CD Projekt, per chiedere un rischiatto dopo il furto dei dati di Cyberpunk The Witcher 3 e Gwent.