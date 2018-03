CD Projekt al lavoro su un RPG in uscita entro il 2021: nuovo The Witcher all'orizzonte?

Grazie al report finanziario diffuso per svelare i risultati dell'anno fiscale 2017 scopriamo cheha in cantiene un nuovo RPG Tripla A in arrivo

Non ci sono informazioni di alcun tipo su questo progetto, se non che sarà un "gioco di ruolo con valori produttivi Tripla A fortemente basato sulla narrazion e destinato a vedere la luce su tutte le piattaforme."

Il gioco in questione non è Cyberpunk 2077, il quale viene apertamente citato pià volte all'interno della documentazione. Difficile dire se possa trattarsi di una nuova IP o magari di un titolo ambientato nel mondo di The Witcher, come The Witcher 4, un reboot o uno spin-off. I giochi della serie hanno venduto ad oggi ben 33 milioni di copie ed è difficile credere che la casa polacca voglia abbandonare un franchise così redditizio.

Un nuovo The Witcher potrebbe vedere la luce prima del 2021, magari in contemporanea con la serie in live action targata Netflix? Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.