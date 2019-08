CD Projekt:le missioni secondarie di Cyberpunk 2077 saranno uniche e ricche di significato

Con ancora negli occhi le straordinarie scene del gameplay reveal di Cyberpunk 2077, ritorniamo a bazzicare i vicoli malfamati di Night City per ascoltare le dichiarazioni di Miles Tost e Phillip Weber di CD Projekt RED sull'importanza e sulla profondità delle missioni secondarie del loro kolossal sci-fi.

Se il focus dell'ultimo video Deep Dive di CP2077 sono stati i differenti approcci adottabili dagli emuli di V nell'affrontare le sfide postegli dalle gang che controllano i distretti della megalopoli di Night City, l'evento Q&A che si è tenuto in coincidenza della pubblicazione del nuovo gameplay trailer ha contribuito a fare luce sugli elementi ruolistici più importanti dell'opera, dalla personalizzazione delle armi alla ricchezza delle missioni secondarie.

A proposito delle attività che correranno in parallelo con la trama principale, Phillip Weber ha spiegato, in qualità di quest designer di CD Projekt, che "dopo The Witcher 3 Wild Hunt abbiamo fondato un team completamente nuovo all'interno del nostro studio. Questo team è interamente dedicato alle attività open world e alle missioni secondarie, stanno creando dei contenuti sorprendenti per riempire questo mondo di cose significative da fare. Vogliamo fare in modo che gli utenti siano in grado di partecipare alla vita della città, i giocatori devono svolgere anche gli incarichi più piccoli ma che, a modo loro, sono tutti belli e unici".

Alle parole entusiastiche di Weber fanno eco le dichiarazioni dello sviluppatore capo Miles Tost, dicendosi certo del fatto che "anche i compiti più semplici e umili possono essere divertenti ed eccitanti se li integri in una storia interessante". Per sfogliare il gigantesco libro interattivo di Cyberpunk 2077, però, dovremo pazientare fino al 16 aprile del 2020, la data che tutti i Samurai amici di Johnny Silverhand si saranno già appuntati sul calendario per contare i giorni che li dividono dal lancio del GDR fantascientifico di CD Projekt su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.