CD Projekt perde lo scettro in Polonia: azioni calate del 75% dopo Cyberpunk 2077

Mentre CD Projekt RED festeggia il suo ventesimo anniversario, la nota software house polacca perde il titolo di principale team di sviluppo del Paese europeo.

A confermarlo, sono i dati raccolti dalle firme di Business Insider, che certificano il sorpasso da parte di Techland. Gli autori della serie Dying Light, infatti, vantano al momento un patrimonio aziendale superiore a quello di CD Projekt RED, colpita duramente dall'evoluzione del disastroso caso Cyberpunk 2077. Dopo il tormentato debutto dell'epopea di Night City, il team di The Witcher ha subito dure ripercussioni, incluso un calo di fiducia da parte degli investitori.

Dal lancio di Cyberpunk 2077, datato 10 dicembre 2020, ad oggi, le azioni di CD Projekt RED hanno perso ben il 75% del proprio valore, attestandosi su valori simili a quanto visto nel 2018. Complessivamente il valore di mercato di CD Projekt RED è ora pari a circa 10 miliardi di PLN (circa 2 miliardi di euro), a fronte dei 40 miliardi di PLN (circa 8 miliardi di euro) sfiorati a metà 2020. Tale circostanza ha condotto, stando agli analisti di Business Insider, alla perdita dello scettro di più grande software house della Polonia. Il titolo spetterebbe infatti ora a Techland. Non quotata in borsa, quest'ultima sembra poter vantare un valore aziendale di circa 10,6 miliardi di PLN.



Per conoscere il destino di CD Projekt RED sarà necessario attendere nuove informazioni sul futuro di The Witcher 3: Wild Hunt e del nuovo capitolo della serie The Witcher.