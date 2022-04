CD Projekt, non solo The Witcher: lo studio al lavoro su progetti multipli non annunciati

CJ Projekt a quanto pare è letteralmente instancabile: non solo è al lavoro sul nuovo The Witcher realizzato in Unreal Engine 5, ma lo studio polacco avrebbe in ballo ulteriori progetti non ancora annunciati che verranno portati avanti in parallelo con il ritorno della loro serie più celebre.

Non è chiaro al momento cosa CD Projekt stia portando avanti in questo momento, ma sembra che almeno metà della compagnia sia impegnata su queste produzioni per il momento completamente avvolte nel mistero. Il report finanziario relativo al 2021 diffuso dalla compagnia conferma che sta svolgendo "lavori concettuali e di ricerca per i progetti non annunciati".

Basandoci su questi commenti, dunque, si tratterebbe di produzioni che non hanno nulla a che fare con l'espansione di Cyberpunk 2077 o con le versioni PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3 Wild Hunt (peraltro appena rinviate a data da destinarsi). Non bisogna inoltre dimenticare che nell'ottobre del 2021 CD Projekt ha acquisito Molasses Flood, studio con sede a Boston che, sempre stando al report, sarebbe impegnato su "un progetto non annunciato basato su uno dei nostri franchise", con la possibilità dunque che possa trattarsi di altri giochi di The Witcher o Cyberpunk 2077.

CD Projekt ha dunque già ben delineato il suo futuro: chissà cosa bolle nella grossa pentola della compagnia polacca.